Napoli x Juventus: como assistir ao vivo ao clássico pelo Italiano

A rodada do Campeonato Italiano reserva um jogo especial neste domingo. De um lado, o grande favorito e, para muitos, já campeã Juventus. Do outro, o Napoli, aquele que parece ser o único capaz de tirar a taça das mãos de Cristiano Ronaldo e companhia. Os dois gigantes italianos se enfrentam às 16h30 (de Brasília), no estádio San Paolo, pela 26ª rodada.

Onde assistir Napoli x Juventus?

Napoli x Juventus terá transmissão do canal online DAZN e da emissora italiana RAI. O Napoli inicia a rodada na segunda colocação do Italiano, com 56 pontos, 13 a menos que a Juventus, líder da competição. Apesar do duelo ser entre as duas melhores equipes do Italiano, ambas entram em campo pensando nos compromissos mais adiante.

O Napoli vai encarar a Juventus e depois pega o Red Bull Salzurg, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Liga Europa. Na rodada passada do Italiano, o Napoli goleou o Parma por 4 a 0.

Já a Juventus vai ter mais um jogo pelo Italiano, contra a Udinese, antes de encarar o Atlético de Madrid pela Liga dos Campeões, jogo em que precisará reverter a vantagem de 2 a 0 do time de Madri. Na rodada passada, a equipe de Turim derrotou o Bologna por 1 a 0.