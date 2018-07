Napoli leva multa por falha em segurança na Liga Europa

De acordo com a Uefa, o clube não proporcionou segurança adequada para o jogo contra o AIK, da Suécia, no dia 20 de setembro, no Estádio San Paolo. A diretoria do Napoli tem até o dia 6 de novembro para fornecer "evidência fotográfica" que comprove a realização dos reparos necessários que garantam a segurança do estádio.

Se o prazo não for cumprido, a Uefa pode proibir a venda de ingressos em 12 setores das arquibancadas para o jogo contra o Dnipro Dnipropetrovsk, da Ucrânia, em 8 de novembro. A Uefa ainda ameaçou fechar a arena para competições europeias se os problemas se repetirem nos próximos cinco anos. O Napoli pode apelar da decisão em até três dias.

Mais cedo, nesta sexta, o clube foi acusado de manipular o resultado de uma partida do Campeonato Italiano, em 2010. Três pessoas ligadas ao time, além do capitão Paolo Cannavaro, foram citadas pela denúncia da Federação Italiana de Futebol.