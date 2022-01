Napoli leva susto da lanterna Salernitana, mas goleia e assume 2° lugar na Itália

O Napoli já foi líder e ainda sonha em desbancar a forte Internazionale do topo do Campeonato Italiano. Para isso, sabe que não pode tropeçar em casa. Neste domingo, a equipe levou um susto no Estádio Diego Armando Maradona quando a lanterna Salernitana empatou o jogo em 1 a 1, mas depois deslanchou no segundo tempo e buscou importante vitória por goleada de 4 a 1 que a conduziu à segunda colocação.

Jesus abriu o marcador logo aos 17 minutos em Nápoles, deixando transparecer que a jornada não seria tão dura diante da rival que tem somente 10 pontos na tabela. Mas os visitantes conseguiram empatar, aos 33, com o centroavante Bonazzoli.

Leia Também Liverpool vence Crystal Palace com gol brasileiro e reduz diferença do líder Manchester City

O sofrimento atrás do segundo gol chegou ao fim após linda jogada individual de Elmas, que invadiu a área driblando e foi derrubado, já nos acréscimos. Pênalti bem batido por Mertens e alívio antes do intervalo.

O técnico Luciano Spaletti voltou do descanso com Insigne na equipe para aumentar o poder ofensivo e buscar ampliar a vantagem. Com apenas dois minutos, Zielinski cruzou e Rrahmani fez o terceiro. A aposta do treinador surgiria pouco tempo depois. Insigne chutou para o gol aos 8 e Veceli cortou com o braço. Pênalti e vermelho ao defensor. O próprio Insigne assumiu a cobrança e transformou o resultado em goleada. Depois, bastou fazer o tempo passar.

Com o resultado, o Napoli subiu para os 49 pontos, diante de 53 da Internazionale, que ainda tem um jogo a menos. Ainda neste domingo pelo Italiano, Cagliari e Fiorentina empataram por 1 a 1, mesmo resultado de Torino x Sassuolo, e o Spezia superou a Sampdoria, por 1 a 0.