Napoli leva susto, mas vira sobre Atalanta; Milan também vence a 2ª no Italiano

O Napoli levou um susto no início, mas conseguiu virar sobre o Atalanta e venceu a partida por 3 a 1 neste domingo, em casa, pela segunda rodada do Campeonato Italiano. Foi o segundo triunfo da equipe na competição, que ocupa o terceiro lugar na tabela. O Atalanta está em 18º sem ainda pontuar.

O Atalanta surpreendeu o Napoli e saiu na frente com um gol logo aos 15 minutos de partida. Após cobrança de escanteio, Cristante subiu mais alto do que a zaga e desviou de cabeça para as redes.

A reação dos anfitriões só veio no segundo tempo. E o gol de empate também saiu após cobrança de escanteio aos 11 minutos. A zaga do Atalanta afastou, Zielinski aproveitou a sobra, matou no peito e mandou uma bomba no ângulo.

Dez minutos depois Mertens recebeu cruzamento e virou para o Napoli. Em um contra-ataque, aos 43 minutos, Marko Rog recebeu na esquerda, invadiu a área e deu números finais ao jogo.

OUTROS JOGOS

O Milan encontrou dificuldade, mas conseguiu derrotar o Cagliari por 2 a 1, em casa. Patrick Cutrone abriu o placar. João Pedro deixou tudo igual. Suso garantiu a vitória aos 25 minutos do segundo tempo. Os anfitriões chegaram aos seis pontos, na quarta colocação. Os visitantes ainda não pontuaram e estão em penúltimo.

A Lazio visitou o Verona e voltou para casa com uma vitória por 2 a 1. Immobile e Savic marcaram para os visitantes. Pucciarelli descontou. A Lazio está em oitavo lugar, com quatro pontos. O Chievo tem três e está em décimo na tabela.

A Sampdoria também venceu fora de casa e chegou ao segundo triunfo consecutivo no Italiano. Fez 2 a 1 na Fiorentina, assumiu o quinto lugar e deixou o adversário na lanterna, ainda sem pontuar. Caprari e Quagliarella marcaram os gols. Badelj descontou.

O Torino não tomou conhecimento do Sassuolo e venceu por 3 a 0, em casa. Belotti, Ljajtic e Obi marcaram os gols da partida. O resultado levou o time anfitrião a quatro pontos, na sexta colocação. Os visitantes estão em 14º lugar, com um. Ainda neste domingo, o SPAL bateu a Udinese por 3 a 2, em casa, e o Crotone empatou sem gols com o Hellas Verona.