Napoli mostra força e consegue boa vitória na estreia

ROMA - Depois de ter sido vice-campeão na temporada passada, o Napoli perdeu seu principal jogador, o atacante uruguaio Cavani, vendido ao Paris Saint-Germain, mas mostrou neste domingo que continua forte no Campeonato Italiano. Em sua estreia na competição, o time napolitano recebeu o Bologna e conseguiu uma boa vitória por 3 a 0.

Para suprir a ausência de Cavani, o Napoli investiu alto em reforços, como o atacante argentino Higuaín e o goleiro espanhol Reina. Um desses recém-contratados já mostrou seu valor neste domingo: o atacante espanhol Callejón, que veio do Real Madrid e marcou o primeiro gol na vitória sobre o Bologna, aos 32 minutos.

O Napoli conseguiu ampliar ainda no primeiro tempo, com o meia-atacante eslovaco Hamsik aos 47 minutos. Ele mesmo fez o terceiro, aos 18 da segunda etapa, para a alegria da torcida no Estádio San Paolo, em Nápoles. Um dos novos contratados do clube, o goleiro brasileiro Rafael, ex-Santos, ficou na reserva de Reina.

O destaque brasileiro na rodada do Campeonato Italiano foi o meia Hernanes, que marcou o primeiro gol na vitória da Lazio sobre a Udinese por 2 a 1. Na jogada, ele avançou pelo lado esquerdo e chutou cruzado, surpreendendo o goleiro. Depois, Candreva ampliou para o time da capital, enquanto Muriel descontou para os visitantes.

Quem decepcionou na estreia foi a Roma. Jogando fora de casa, perdeu para o Livorno por 2 a 0. Em outros jogos deste domingo, o Cagliari derrotou a Atalanta por 2 a 1, o Torino ganhou do Sassuolo por 2 a 0 e Parma e Chievo ficaram no empate sem gols. A primeira rodada será encerrada nesta segunda-feira, com Fiorentina x Catania.