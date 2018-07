Napoli oficializa acerto com atacante chileno Vargas

O anúncio confirma o que o próprio Vargas já havia divulgado, no domingo. A oficialização só veio nesta sexta após realizar exames médicos e assinar o contrato. O clube não confirmou o período do vínculo, mas informou ter pago 12 milhões de euros pela transferência do atleta.

Com apenas 22 anos, Vargas atraiu a atenção dos clubes europeus após as boas atuações na conquista da Copa Sul-Americana. Ele marcou 17 gols em 51 partidas nas últimas duas temporadas e balançou as redes duas vezes na derrota do Chile por 3 a 2 para a campeã mundial Espanha em amistoso disputado em setembro.

No Napoli, o chileno reforçará o setor ofensivo da equipe, que já conta com Marek Hamsik, Ezequiel Lavezzi e Edinson Cavani. O time italiano vem fazendo uma boa temporada, com o quinto lugar no Campeonato Italiano e a classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa.