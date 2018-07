Napoli perde 2 pontos por manipulação de resultado

A sentença foi anunciada pelo Comitê Disciplinar da Federação Italiana de Futebol e fez o clube cair da terceira para a quinta posição do Campeonato Italiano, ficando agora dez pontos atrás da líder Juventus.

Além da punição ao clube, o ex-capitão do Napoli Paolo Cannavaro e o defensor Gianluca Grava foram suspensos por seis meses cada um, enquanto Matteo Gianello acabou recebendo uma dura suspensão de três anos e três meses, após ter confessado que tentou ajudar a manipular o resultado de uma partida contra a Sampdoria, disputada no dia 16 de maio de 2010.

Punido nesta terça, Paolo Cannavaro é irmão mais novo do ex-capitão da seleção italiana Fabio Cannavaro, campeão mundial de 2006 na Copa da Alemanha. Assim como Gianluca Grava, ele nega envolvimento na manipulação do resultado que é apenas mais um capítulo da série de escândalos que mancharam a reputação do futebol da Itália nos últimos anos. Paolo e Grava acabaram punidos por seis meses por terem supostamente deixado de relatar a manipulação ao qual tinha conhecimento que existiu.

Para completar, o Napoli recebeu uma multa de 70 mil euros (cerca de US$ 92 mil). O clube, assim como Paolo Cannavaro e Grava, negou a existência de qualquer irregularidade naquele confronto de 2010 que rendeu a punição.

A Sampdoria venceu este duelo em questão por 1 a 0, com um gol de Giampaolo Pazzini, hoje jogador do Milan, marcado aos 6 minutos do segundo tempo. Aquele jogo era o último daquela temporada na Itália e a vitória assegurou à Sampdoria a quarta posição do Campeonato Italiano e uma vaga na Liga Europa.

Na semana passada, Stefano Palazzi, promotor da Federação Italiana de Futebol, solicitou que o Napoli fosse punido com a perda de um ponto no Campeonato Italiano e recebesse uma multa de 100 mil euros (cerca de US$ 129.300), além de ter pedido por uma suspensão de 39 meses a Gianello e de nove meses para Cannavaro e Grava.

Com a pena anunciada nesta terça-feira, o Napoli se tornou o quinto clube da Série A do país a perder pontos nesta temporada por manipulação. Antes da equipe napolitana, o Siena já havia punido com a subtração de seis pontos, a Atalanta, com dois, e Sampdoria e Torino, com um cada um.

O técnico da Juventus, Antonio Conte, por sua vez, voltou apenas neste mês a comandar a equipe do banco de reservas, após cumprir quatro meses de suspensão por ter supostamente deixado de relatar manipulação em um jogo do Siena, seu ex-clube, há duas temporadas.

Desde a revelação do escândalo de manipulação de resultados na Itália, pelo menos 50 pessoas foram presas no país desde a metade do último ano, sendo que mais placares de jogos estão sendo investigados por promotores em Cremona, Bari e Nápoles.