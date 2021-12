Napoli perde da Atalanta em jogo de viradas e deixa Milan na liderança do Italiano

O Napoli não é mais o líder do Campeonato Italiano. Neste sábado, no estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, o time da casa foi derrotado pela Atalanta por 3 a 2, em um jogo com duas viradas no placar, e deixou a primeira colocação agora com o Milan, que mais cedo havia derrotado a Salernitana por 2 a 0. Para piorar ainda mais a situação napolitana, a Internazionale também venceu - fez 3 a 0 na Roma - e assumiu o segundo lugar, após 16 rodadas.

Com 36 pontos, o Napoli está agora na terceira posição. Tem dois a menos que o Milan e a um da Internazionale. E permitiu a aproximação da própria Atalanta, que chegou aos 34 em quarto lugar. Na próxima rodada, no final de semana que vem, os napolitanos receberão o Empoli e o time de Bérgamo vai viajar novamente para encarar o Verona.

Em campo, a Atalanta abriu o placar aos sete minutos com Malinovsky. O ucraniano recebeu passe do centroavante colombiano Duván Zapata dentro da área e finalizou alto, sem chance de defesa para o goleiro David Ospina.

O Napoli controlou a posse de bola e pressionou o adversário no primeiro tempo. O gol de empate saiu aos 40 minutos com Zielinski. Na primeira tentativa, a bola acertou o adversário, mas voltou para o polonês. Na segunda chance, ele não desperdiçou: chutou forte, no alto, e deixou tudo igual.

Os mandantes conseguiram a virada no início da etapa complementar. Aos dois minutos, o atacante belga Dries Mertens foi acionado em profundidade pelo lateral-direito francês Kevin Malcuit e, de frente para a meta, bateu rasteiro, tirando do goleiro.

Já aos 21 minutos, Demiral recebeu passe em profundidade do zagueiro brasileiro Rafael Toloi pela direita. Com pouco ângulo, o turco finalizou alto para empatar o duelo. Cinco minutos depois, Freuler virou para a Atalanta. Após bom toque de Josip Ilicic, ele bateu por baixo, no canto direito de Ospina, e marcou o terceiro do time visitante, sacramentando o triunfo.