Napoli perde do Verona e desperdiça chance de voltar ao G-4 do Campeonato Italiano

O Napoli falhou em sua missão de ser o grande perseguidor das equipes de Milão na briga pelo título do Campeonato Italiano. Depois de iniciar a rodada na terceira posição, foi surpreendido pelo Hellas Verona, neste domingo, e deixou escapar a chance de retornar ao G-4. Com a derrota por 3 a 1, caiu para o sexto lugar.

Roma, Atalanta e Juventus ultrapassaram a equipe napolitana na rodada. Mesmo assim, o time ainda tem chances de retomar a terceira colocação, desde que vença o jogo adiado da terceira rodada, diante da eneacampeã Juventus, em Turim, ainda sem data definida.

O tropeço inesperado foi de virada. Com somente nove segundos, Lozano colocou o Napoli em vantagem, numa falsa impressão que a equipe ia se redimir da derrota na final da Supercopa da Itália, diante da Juventus, no meio de semana.

Dimarco, aos 34 minutos, igualou o placar e iniciou a reação do Verona. O triunfo veio no segundo tempo, com Barak, aos 17, e Zaccagni, aos 34. O Napoli buscará reação nas quartas de final da Copa da Itália, diante do Spezia, na quinta-feira, no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles.

Com a derrota, o Napoli permanece com 34 pontos, no sexto lugar, e não aproveita a derrota do líder Milan na rodada. O Verona sobe para o nono lugar, com 30 pontos.