Napoli perde em casa e deixa escapar chance de assumir a liderança do Italiano

O Napoli perdeu grande oportunidade de assumir a ponta do Campeonato Italiano ao jogar diante da sua torcida neste domingo. O time do técnico Luciano Spalletti foi surpreendido pelo Empoli e acabou derrotado por 1 a 0, em pleno estádio Diego Armando. Estacionado nos 36 pontos, a equipe caiu para a quarta colocação. Já o seu adversário chegou aos 26 pontos.

Dono da casa, o Napoli teve a posse de bola durante toda a partida, chegou a ter um gol anulado pelo VAR, mas viu Cutrone aproveitar uma das poucas oportunidades do Empoli para selar a vitória na tarde deste domingo.

Ainda pela 17ª rodada, o Atalanta subiu para a terceira posição ao derrotar o Hellas Verona por 2 a 1. Simeone abriu o placar, enquanto Miranchuk e Koopmeiners comandaram o triunfo do time de Bérgamo, que soma 37 pontos, contra 23 do seu rival.

Nos outros confrontos do Campeonato Italiano deste final de semana, em luta direta pelo meio da tabela, o Torino venceu o Bologna por 2 a 1 e chegou aos 22 pontos, contra 24 do seu adversário, ambos na zona intermediária na tabela de classificação.

Com 25 pontos, a Lazio também não teve um grande dia. Fora de casa, perdeu para o Sassuolo, que ficou com 23, ainda sonhando com objetivos maiores dentro do Campeonato Italiano.