Napoli perde em casa para RB Leipzig e se complica na Liga Europa

O Napoli entrou em campo com uma escalação alternativa para encarar o RB Leipzig nesta quinta-feira e foi castigado em casa. Dominado pelo rival alemão, o time italiano até conseguiu sair na frente, mas levou a virada, perdeu por 3 a 1 e complicou sua situação na Liga Europa.

Após cair em casa, o Napoli terá que vencer por três gols de diferença na quinta que vem, na Alemanha, se quiser avançar. Outra possibilidade é triunfar por dois gols, mas o placar teria que ser maior do que 3 a 1. Por isso, a vantagem é toda do Leipzig, que decidirá diante de sua torcida.

A opção do técnico Maurizio Sarri de escalar um time misto mostrou a clara preferência do Napoli pela disputa do Campeonato Italiano no momento. Mas a estratégia foi definitiva para o resultado desta quinta. O Leipzig foi muito superior, dominou o adversário e só não abriu o placar porque errou demais na pontaria.

Depois de tanto desperdiçar oportunidades, o Leipzig foi castigado no início do segundo tempo. Aos seis minutos, Ounas recebeu de Marko Rog pela direita, dominou e bateu firme, cruzado, sem chances para o goleiro Gulacsi.

Só que o gol acordou o Leipzig, que foi buscar a virada. Aos 15 minutos, Kampl cruzou da direita, Poulsen deixou a bola passar e Timo Werner bateu firme para marcar. Aos 28, Poulsen foi lançado em velocidade, arrancou sozinho e rolou no meio para Bruma, que finalizou para o gol vazio.

Nos minutos finais, o Napoli foi todo ao ataque para tentar minimizar o prejuízo, mas um contra-ataque do Leipzig praticamente definiu o confronto. Nos acréscimos, Forsberg recebeu no campo de defesa e arrancou completamente sozinho antes de tocar para Werner, que marcou o seu segundo e selou o placar.

OUTROS RESULTADOS

Nas outras partidas, destaque para o Celtic, que recebeu o Zenit na Escócia e encaminhou a vaga com um triunfo por 1 a 0. Na Grécia, o AEK Atenas ficou apenas no 1 a 1 diante do Dínamo de Kiev, mesmo resultado do confronto entre Partizan Belgrado e Viktoria Plzen, na Sérvia.