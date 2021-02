Napoli perde em Gênova e deixa escapar chance de entrar no G-4 do Italiano

O Napoli se afastou da briga pelas primeiras posições do Campeonato Italiano, neste sábado, ao ser derrotado pelo Genoa por 2 a 1, no estádio Luigi Ferraris, em partida válida pela 21ª rodada.

Com o resultado, o Napoli perdeu a chance de ingressar no G-4 e se aproximar dos líderes da tabela. Com a derrota da Roma pela Juventus, a equipe comandada pelo técnico Gennaro Gattuso poderia alcançar a quarta posição mas está com 37 pontos, no quinto lugar da tabela. O Genoa está em 11º lugar, com 24 pontos.

Leia Também Com gol de Cristiano Ronaldo, Juventus vence e ultrapassa Roma no Italiano

O primeiro tempo foi marcado pela atuação de Goran Pandev, que marcou os dois gols que trouxeram a vitória para os donos da casa. O placar foi aberto aos 11 minutos, quando Pandev recebeu já dentro da área e bateu de pé esquerdo direto para as redes do goleiro Ospina, sem chances de defesa.

O segundo gol foi fruto de um belo passe que o atacante recebeu dentro da área e soube aproveitar bem. Bateu direto ao gol, a bola ainda encontrou a trave mas entrou, aos 26 minutos.

No segundo tempo, o Napoli tentou criar chances porém não foi capaz de oferecer perigo para o Genoa em grande parte da etapa. Apesar de ter mais domínio do jogo e fazer mais finalizações, faltava precisão para trazer resultados para a equipe de Gattuso.

Aos 35 minutos, Matteo Politano ficou com a sobra, conseguiu bater cruzado para o gol e diminuiu a vantagem. No resto da partida, o Napoli tentou o empate porém o resultado ficou cravado na vitória do Genoa.