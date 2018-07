Napoli perde para o Bologna e cai na Copa da Itália

O time da casa saiu na frente logo aos 12 minutos da primeira etapa, com o artilheiro uruguaio Edinson Cavani, mas sofreu o empate 26 minutos depois, com o gol de Pasquato. Na segunda etapa, os visitantes foram premiados aos 45 minutos, com Kone, que marcou e garantiu a classificação do Bologna.

Outro mandante que perdeu e foi eliminado da Copa da Itália foi a Udinese, que caiu por 1 a 0 diante da Fiorentina. O gol de Valero, aos 36 minutos do primeiro tempo, fez com que a equipe de Florença passasse às quartas de final do torneio.

Também atuando em casa, a Lazio perdia por 1 a 0 para o Siena, com gol marcado contra por Cana, até os acréscimos do segundo tempo, quando Ciani empatou e levou a decisão da vaga para os pênaltis. Então, o time romano foi amplamente superior, fez 4 a 1 e passou às quartas de final.