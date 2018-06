Napoli se salva com gol contra de brasileiro, mas vê risco de Juventus disparar

Graças a um gol contra marcado pelo zagueiro brasileiro Rogério, revelado pelo Internacional, aos 35 minutos do segundo tempo, o Napoli se salvou de uma derrota contra o Sassuolo, neste sábado, fora de casa. O empate por 1 a 1 com o modesto adversário, porém, acabou sendo um resultado ruim para o time de Nápoles, que seguiu na vice-liderança do Campeonato Italiano e poderá ver a Juventus voltar a abrir boa vantagem na ponta da tabela no clássico contra o Milan, que ocorrerá ainda neste dia de rodada completa de dez confrontos pela competição.

Na luta direta pelo título nesta reta final do torneio nacional, o Napoli chegou aos 74 pontos na segunda colocação, enquanto o time de Turim já tem 75 e poderá atingir 78 em caso de triunfo sobre a equipe de Milão, que ocupa apenas a sexta posição, com 50 pontos. Já o Sassuolo ocupa apenas o 16º lugar, com 28 pontos, quatro à frente do Crotone, que encabeça a zona de rebaixamento, em 18º.

Atuando em casa, o Sassuolo abriu o placar da partida deste sábado com um gol de Matteo Politano aos 22 minutos do primeiro tempo. E a equipe deu a impressão de que conseguiria desbancar o favoritismo do adversário, pois vinha segurando o placar até acabar sofrendo o empate aos 35 da etapa final.

Ao tentar cortar um cruzamento do lateral-esquerdo Mario Rui, o brasileiro Rogério, de apenas 20 anos, acabou desviando a bola para dentro do próprio gol da equipe da casa.

Após o resultado frustrante deste sábado, o Napoli voltará a campo pelo Campeonato Italiano no próximo dia 8 de abril, quando enfrentará o Chievo, em casa. No mesmo dia, pela 31ª rodada da competição, o Sassuolo vai enfrentar o Milan, em Milão.

Em outra partida encerrada há pouco por esta 30ª rodada do Italiano, o Chievo derrotou a Sampdoria por 2 a 1, em Verona, e ganhou fôlego na luta contra o rebaixamento ao chegar aos 28 pontos e assumir a 15ª posição. Já o time de Gênova estacionou nos 44 pontos e ocupa o oitavo lugar.

Neste confronto, a Sampdoria abriu o placar com um gol de Fabio Quagliarella, cobrando pênalti, aos 26 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, entretanto, Lucas Nahuel Castro, aos 17, e Perparim Hetemaj, aos 34, marcaram para os anfitriões e garantiram a vitória de virada.