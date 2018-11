Napoli só empata com o lanterna Chievo e se distância da Juventus no Italiano

O Napoli vacilou neste domingo e perdeu boa chance de manter a distância na perseguição à líder Juventus no Campeonato Italiano. Pela 13.ª rodada da competição, a equipe recebeu o frágil Chievo, lanterna disparado, não jogou bem e teve que se contentar com um empate por 0 a 0.

O resultado levou o Napoli a 29 pontos, recuperando a vice-liderança da Inter de Milão, que venceu na rodada, mas se distanciando da líder Juventus, que fez sua parte e venceu o SPAL no sábado. Já o Chievo, que foi punido com a perda de três pontos por fraudar sua contabilidade, finalmente aparece com um ponto ganho, ainda em último.

Com o brasileiro Allan no banco - entrou no segundo tempo -, após defender as cores da seleção nacional pela primeira vez, o Napoli esteve longe de seus melhores dias. Sem a velocidade costumeira, parou na retranca do Chievo, tentou resolver na insistência, mas não conseguiu.

Na quarta-feira, o Napoli volta as atenções para a Liga dos Campeões, pela qual vai encarar o Estrela Vermelha, na Itália. Por outro lado, o Chievo, grande candidato ao rebaixamento, volta a campo pelo Italiano no próximo domingo, quando recebe a Lazio.

Quem segue em alta no campeonato é o Parma, que venceu novamente neste domingo. A equipe, recém-promovida à elite, recebeu o Sassuolo e levou a melhor por 2 a 1, subindo para 20 pontos, em sexto, dentro da zona de classificação para a Liga Europa. O Sassuolo é o oitavo, com 19.

O Bologna recebeu a Fiorentina e não passou de um empate por 0 a 0, entrando na zona de rebaixamento, em 18.º, com 11 pontos, enquanto o adversário tem 18, em nono. Na outra partida do dia pelo Italiano, o Empoli deixou a degola ao bater a Atalanta por 3 a 2, chegando a 12 pontos, em 16.º. A Atalanta, com 18, é décima.