Napoli empata com o Milan e desperdiça chance de ser líder

O Napoli deixou escapar uma chance de ouro de voltar à liderança do Campeonato Italiano uma rodada depois de perder o posto. Nesta segunda-feira, no fechamento da 26.ª rodada, a equipe do Sul da Itália ficou no empate em 1 a 1 com o Milan, em pleno San Paolo, e desperdiçou a oportunidade aberta pelo empate da Juventus com o Bologna, na sexta-feira.

A chance era rara porque a Juventus vinha de 15 vitórias seguidas até o tropeço de sexta-feira. O time de Turim tem 58 pontos, enquanto o Napoli foi a 57 com o empate desta segunda-feira. O Milan, com 44, alcançou seu oitavo jogo sem derrota no Italiano. Mesmo assim, aparece apenas no sexto lugar, a quatro pontos da Inter de Milão, primeiro time na zona de classificação para a Liga Europa.

Insigne fez o gol que abriu o placar em Nápoles para os donos da casa. Aos 39 minutos o atacante arriscou de longe, a bola bateu num defensor do Milan e, mesmo sem força, entrou no canto esquerdo baixo do goleiro Donnarumma.

A vantagem colocava o Napoli momentaneamente como líder do Italiano, mas o Milan respondeu ainda antes do intervalo, com Bonaventura, que aproveitou o corte ruim do zagueiro Koulibaly. O senegalês cabeceou para trás e acabou dando a assistência para o rival marcar, aos 44 do primeiro tempo.

Agora o Napoli volta suas atenções à Liga Europa, precisando vencer o Villarreal, em casa, na quinta-feira, para avançar - perdeu por 1 a 0 fora de casa na semana passada. Pelo Italiano, o próximo jogo é na segunda-feira que vem contra a Fiorentina. Já o Milan recebe o Torino no sábado.