Napoli só empata com Sassuolo e pode ficar mais longe da vice-líder Roma

O Napoli se complicou na luta pela vice-liderança do Campeonato Italiano. Neste domingo, em partida válida pela 33ª rodada, o time de Nápoles não passou de um empate por 2 a 2 com o Sassuolo, fora de casa, se complicado na sua disputa com a Roma.

Com a Juventus disparada na liderança do Italiano, com 80 pontos, a disputa mais acirrada é pelo vice-campeonato, importante porque só os dois primeiros colocados do torneio conquistam uma vaga direta na fase de grupos da próxima edição da Liga dos Campeões da Europa - o terceiro entra no torneio em suas fases preliminares.

O Napoli tinha a possibilidade de ultrapassar a Roma neste domingo e colocar pressão no rival, mas só empatou e parou nos 71 pontos, em terceiro lugar, com um a menos do que o time da capital italiana. Agora, nesta segunda-feira, a Roma vai visitar o Pescara e poderá abrir vantagem.

Neste domingo, após um empate por 0 a 0 no primeiro tempo, os times fizeram uma segunda etapa bem movimentada, com quatro gols marcados. E quem anotou o primeiro foi o Napoli, com Mertens, aos sete minutos, chegando aos 22 no Campeonato Italiano, o que o deixa em quarto lugar na lista de artilheiros da competição.

Só que o Sassuolo reagiu e conseguiu a virada, com os gols marcados por Berardi, aos 14, e Mazzitelli, aos 35 minutos. Milik marcou para o Napoli aos 39 minutos e evitou a derrota do time visitante. Com um ponto somado em casa, o Sassuolo chegou aos 36, em 14º lugar no Campeonato Italiano.

Na 34ª rodada, o Napoli vai visitar a Inter de Milão, no próximo domingo. No mesmo dia, o Sassuolo atuará fora de casa diante do Empoli.