Napoli só empata e vê Juventus e Roma mais distantes no Italiano

Depois de um início de jogo arrasador, com dois gols nos primeiros 30 minutos, o Napoli bobeou mesmo jogando diante de seus torcedores no estádio San Paolo, em Nápoles, e com falhas do setor defensivo, inclusive do goleiro brasileiro Rafael, ficou no empate por 3 a 3 com o Cagliari, neste domingo, pela 12.ª rodada do Campeonato Italiano.

O resultado interrompe a sequência positiva do Napoli em sua recuperação na competição - teve um péssimo início e havia chegado ao terceiro lugar na rodada passada. Agora com 22 pontos, o time segue na mesma posição, mas viu as líderes Juventus (31 pontos) e Roma (28) abrirem distância com suas vitórias no sábado. O Cagliari é apenas o 16.º colocado, com 11 pontos.

Em campo, o Napoli saiu na frente com o centroavante argentino Higuaín e ampliou com o volante suíço Inler. Ainda antes do intervalo, o colombiano Ibarbo diminuiu. O que ninguém esparava era o Cagliari empatar logo no início da segunda etapa com o brasileiro Diego Farias, em uma falha de Rafael, que ficou vendo a bola passar pela sua frente na pequena área. Na sequência, o holandês De Guzman marcou de cabeça o terceiro do Napoli, mas novo erro da defesa, do francês Koulibaly na saída de bola, permitiu ao time visitante o empate definitivo com mais um de Diego Farias.

Um alento para o Napoli foi o fato de não ter perdido o terceiro lugar para a Sampdoria, que chegou a 21 pontos ao empatar fora de casa com o Cesena por 1 a 1. Na próxima rodada, os times se enfrentarão em Gênova na briga pelo posto que dá uma vaga na fase preliminar da próxima edição da Liga dos Campeões da Europa.

Vexame atrás de vexame que está dando na Itália é o Parma. Na última rodada, foi massacrado pela Juventus por 7 a 0, em Turim. Neste domingo, em casa, foi derrotado pelo Empoli por 2 a 0 e se mantém na lanterna, com apenas seis pontos. Com 30 gols sofridos, a defesa é de longe a mais vazada da competição.

Nos outros jogos deste domingo, os resultados foram: Verona 1 x 2 Fiorentina, Udinese 1 x 1 Chievo Verona e Torino 0 x 1 Sassuolo.