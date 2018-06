Napoli supera Bologna e confirma liderança do Campeonato Italiano

Após perder brevemente a liderança para a Juventus, no sábado, o Napoli retomou a ponta da tabela ao derrotar o Bologna por 3 a 1, neste domingo, diante dos seus torcedores. O atacante Dries Mertens foi o grande destaque da partida, ao marcar dois dos três gols dos anfitriões.

O resultado devolveu o Napoli ao primeiro lugar, agora com 57 pontos, apenas um a mais que a Juventus, que bateu o Chievo por 2 a 0, fora de casa, no sábado. Já o Bologna segue com 27, na 12ª colocação.

Apesar de jogar em casa e do favoritismo, o Napoli levou um susto neste domingo. Isso porque o Bologna abriu o placar logo no primeiro minuto de jogo. Palácio completou de cabeça um cruzamento da esquerda, em jogada relâmpago dos visitantes.

Mas o susto durou apenas três minutos. Aos 4, o Napoli buscou o empate em cruzamento rasteiro da esquerda, que resultou em desvio do marcador e bola na rede. Ibrahima Mbaye foi o responsável por marcar contra o próprio time.

Ainda no primeiro tempo, os anfitriões decretaram a virada. Aos 36, Mertens converteu cobrança de pênalti. No segundo tempo, o mesmo atacante belga sacramentou a vitória ao anotar um belo gol. Aos 13, ele recebeu pela esquerda, entrou na área e bateu colocada, quase no ângulo.

Pela mesma rodada, a Fiorentina foi surpreendida em casa pelo Verona. O time de Florença foi goleado por 4 a 1. Moise Kean marcou duas vezes para a equipe visitante. Caindo na tabela, a Fiorentina soma 28 pontos e ocupa agora a 11ª colocação. O Verona é o penúltimo colocado, com apenas 16 pontos.

Ainda neste domingo, o Torino derrotou o lanterna Benevento por 3 a 0, enquanto a Udinese bateu o Genoa por 1 a 0. Crotone e Cagliari empataram por 1 a 1.