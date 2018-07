Napoli supera Lazio fora de casa e se aproxima da Roma no Italiano

ROMA - O Napoli entrou de vez na briga pelas primeiras colocações do Campeonato Italiano nesta segunda-feira. Pelo encerramento da 14.ª rodada, a equipe mostrou toda sua força ao derrotar a Lazio, mesmo atuando fora de casa, por 4 a 2. O argentino Higuaín foi o destaque do triunfo com dois gols marcados. Pandev e Callejon marcaram os outros dois dos visitantes, enquanto Berhami, contra, e Keita descontaram.

O resultado levou o Napoli aos 31 pontos, ainda na terceira posição, mas agora a apenas três do segundo colocado, a Roma, na zona de classificação para a Liga dos Campeões. A Juventus é a líder, com 37. A Lazio, por outro lado, segue distante da briga por vaga nas competições europeias e é apenas a nona na tabela, com 17 pontos.

Precisando do resultado, a Lazio começou pressionando nesta segunda, mas perdeu boas chances e acabou castigada. Aos 24 minutos, em rápido contra-ataque, Higuaín arrancou e tocou na saída do goleiro para marcar. O empate demorou apenas um minuto para sair. Após confusão na área, Behrami tentou cortar, mas tocou contra o próprio gol.

O Napoli retornou melhor para o segundo tempo e conseguiu voltar à liderança do placar aos cinco minutos, quando Pandev aproveitou bate-rebate para fuzilar. Aos 27, o próprio Higuaín recebeu em contra-ataque, arrancou sozinho, cortou o zagueiro e, na entrada da área, bateu para ampliar.

A desvantagem fez a Lazio se lançar ao ataque e o time romano chegou a ameaçar uma reação aos 43 minutos, quando Keita fez fila na defesa adversária e bateu na saída do goleiro para diminuir. Foi aí que o Napoli aproveitou novo contra-ataque, após bola recuperada no meio de campo, para selar o resultado com Callejon.