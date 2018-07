Napoli supera o Chievo fora de casa e ainda sonha com título do Italiano

O Napoli manteve sua perseguição à Juventus e o sonho de conquistar o Campeonato Italiano neste domingo, ao vencer o Chievo fora de casa. Com uma atuação contundente, principalmente no primeiro tempo, o time napolitano não teve maiores dificuldades para vencer por 3 a 1.

O resultado levou o Napoli à segunda colocação provisória da tabela, com 54 pontos, a nove da Juventus. A Roma, no entanto, ainda atua na rodada e tem 53. Por outro lado, o Chievo manteve-se nos 32 pontos e é o 11.º colocado, sem grandes ambições na temporada.

Neste domingo, o Napoli abriu o placar aos 30 minutos, com Insigne, que recebeu pela esquerda de Hysaj, cortou para o meio e bateu com estilo. O segundo saiu pouco depois, aos 37. Insigne tocou para Allan, a defesa se atrapalhou com o goleiro e a bola ficou com Hamsik, que finalizou para a rede.

O Napoli seguiu pressionando na etapa final e marcou o terceiro aos 12 minutos, quando Zielinski recebeu de Insigne com liberdade, ajeitou e finalizou de fora da área. A bola desviou no meio do caminho e matou o goleiro.

O terceiro gol relaxou o Napoli e fez o Chievo ir para cima, até diminuir aos 26 minutos. Meggiorini recebeu lançamento da defesa, aproveitou a falha de Koulibaly e chutou cruzado para diminuir. O time de Verona, então, passou a pressionar, mas perdeu muitas oportunidades.

O Napoli voltará a campo no sábado que vem, quando recebe a Atalanta em casa, pelo Campeonato Italiano. No dia seguinte, o Chievo terá pela frente o lanterna Pescara, também em casa.

OUTROS RESULTADOS

Em outras partidas já encerradas pelo Italiano, neste domingo, destaque justamente para o Pescara. A equipe venceu pela segunda vez na competição e somou seu 12.º ponto, ainda na lanterna, ao golear o Genoa por 5 a 0, em casa. O adversário parou nos 25 pontos e é o 16.º na tabela.

Em casa, a Sampdoria recebeu o Cagliari e empatou por 1 a 1, resultado que mantém as equipes no meio da tabela. Já o Sassuolo visitou a Udinese e venceu por 2 a 1, de virada. Os dois também estão na zona intermediária da tabela.