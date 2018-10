Napoli supera Sassuolo e garante vice-liderança do Campeonato Italiano

O Napoli venceu o Sassuolo por 2 a 0, neste domingo, em Nápoles, e assumiu a vice-liderança do Campeonato Italiano. Com o resultado, alcançado graças aos gols do meia Adam Ounas e o atacante Lorenzo Insigne, a equipe do técnico Carlo Ancelotti agora tem 18 pontos, seis a menos do que a líder Juventus, que ganhou as seis partidas que disputou até agora nesta temporada.

O Napoli fez valer o mando de campo logo no começo da partida, quando Ounas abriu o placar logo aos dois minutos de jogo. O time da casa só foi ampliar aos 26 minutos do segundo tempo, com Insigne. O zagueiro brasileiro Rogério, do Sassuolo, ainda foi expulso, aos 46 minutos.

Foi a sexta vitória do Napoli na competição - o vice-líder do torneio só não fez pontos em derrotas para Juventus e Sampdoria. Já o Sassuolo está em oitavo lugar, com 13 pontos em oito partidas.

Por causa das datas Fifa, reservadas para seleções nacionais fazerem partidas, o Campeonato Italiano vai ficar duas semanas paralisado. No próximo dia, o Napoli vai voltar a jogar pelo torneio, contra a Udinese, fora de casa. Também como visitante, o Sassuolo vai enfrentar a Sampdoria na próxima rodada.