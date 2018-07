Napoli toma virada incrível e segue em 3º na Itália

Com o resultado negativo, o Napoli permanece na terceira colocação, com 33 pontos, agora com a companhia da Lazio (em quarto por ter pior saldo de gols), um atrás da Internazionale. Quem agradece é a líder Juventus, que havia vencido a Atalanta mais cedo e disparou na primeira posição, agora com 41 pontos.

Em campo, no primeiro tempo, o Napoli teve mais posse de bola, mas o seu ataque não conseguiu finalizar com precisão e a defesa falhou. Aos 10 minutos, após cruzamento pelo lado esquerdo, o Bologna conseguiu abrir o placar. A bola chegou limpa para Gabbiadini na segunda trave, que só teve o trabalho de tocar para o gol.

Na segunda etapa, após uma bronca do técnico Walter Mazzari no vestiário, o Napoli voltou melhor e conseguiu a virada. Aos cinco minutos, após rebatida dentro da área, o zagueiro Gamberini fez o gol de empate. E, aos 25, o artilheiro uruguaio Cavani (agora com 12 gols), cabeceou com perfeição no canto esquerdo para dar a vantagem aos napolitanos.

Mas o que o torcedor no San Paolo não esperava era mais uma virada, desta vez para o Bologna, de forma incrível. Aos 41 minutos, Koné fez um golaço de meia bicicleta que surpreendeu o goleiro Morgan de Sanctis. E, aos 44, o zagueiro Portanova subiu mais alto que a zaga napolitana e decretou a vitória dos visitantes.