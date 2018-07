Napoli tropeça e deixa Milan em situação confortável

O Milan lidera com 71 pontos, mas pode chegar a 74 ainda neste sábado. Agora em segundo lugar, a Inter soma 66 pontos. E o Napoli, que caiu para a terceira colocação, ficou estacionado nos 65. Apenas os três seguem com chances de conquistar o título, sendo que faltam somente quatro rodadas para o final do Campeonato Italiano.

Mesmo fora de casa, o Napoli saiu na frente no jogo deste sábado, ao abrir o placar com o gol de pênalti do atacante uruguaio Cavani logo aos dois minutos. Mas o Palermo conseguiu a virada ainda no primeiro tempo, com Balzaretti e Bovo. Assim, o time de Nápoles praticamente deu adeus ao título, apesar de ainda ter chances matemáticas.

Em Milão, a Inter também virou para cima da Lazio. O time visitante abriu o placar aos 24 minutos, com o pênalti batido pelo argentino Zárate, logo após a expulsão do goleiro brasileiro Julio Cesar. Mesmo com um jogador a menos, os donos da casa tiveram forças para buscar a vitória, com os gols do holandês Sneijder e do camaronês Eto''o.

Outro destaque nos jogos deste sábado foi o atacante brasileiro naturalizado italiano Amauri, que marcou os dois gols da vitória por 2 a 0 do Parma sobre a quinta colocada Udinese. O dia ainda teve os seguintes resultados na Itália: Bari 0 x 1 Sampdoria, Bologna 0 x 2 Cesena, Cagliari 1 x 2 Fiorentina e Genoa 4 x 2 Lecce.