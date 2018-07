Napoli tropeça e só empata em casa com a Udinese

NÁPOLES- Napoli e Udinese fizeram um jogo de seis gols na noite deste sábado no Estádio San Paolo, em Nápoles. Os donos da casa chegaram a abrir 2 a 0, cederam o empate, voltaram a ficar à frente, mas novamente permitiram a igualdade no placar, que terminou em 3 a 3. A partida foi válida pela 15.ª rodada do Campeonato Italiano.

Para o Napoli, o tropeço significa se distanciar ainda mais da briga pelo primeiro lugar. A equipe napolitana tem 32 pontos, dois a menos do que a Roma, que no domingo recebe a Fiorentina. A Juventus já jogou por esta 15.ª rodada e chegou aos 40 pontos. No primeiro tempo no San Paolo só deu Napoli, que abriu 2 a 0 com dois gols do macedônio Pandev, um dos grandes desfalques da Copa do Mundo do ano que vem. Nos acréscimos, Fernández marcou contra e descontou para a Udinese.

Agora 12.ª colocada, com 17 pontos, a equipe de Údine chegou ao empate num gol de Bruno Fernandes, mas logo no minuto seguinte, aos 26 do segundo tempo, Dzemaili fez 3 a 2 para o Napoli. Aos 30, após bate-rebate, Basta deu um números finais ao placar.