Napoli vacila, Lazio vence e garante vaga na Liga dos Campeões

O Napoli teve tudo sob seu controle para garantir uma vaga na fase de playoffs da Liga dos Campeões da Europa da próxima temporada neste domingo, no estádio San Paolo, em Nápoles, contra a Lazio, pela última rodada do Campeonato Italiano. Mas o atacante Higuaín foi de herói a vilão em poucos minutos ao perder um pênalti, após marcar dois gols, e ver sua equipe perder por 4 a 2 em casa, garantindo apenas a vaga na Liga Europa, com o 5º lugar na tabela. A Lazio termina o Italiano em terceiro, atrás da sua rival Roma, que garantiu a vaga direta para a Liga dos Campeões.

A partida em Nápoles foi emocionante do começo ao fim, com muitas jogadas de ataque e disputas acirradas no meio campo. O duelo era praticamente uma final por uma vaga na Liga dos Campeões, já que só a vitória garantia o time da casa na fase de playoffs da competição europeia. Mas o Napoli não conseguiu abrir o marcador em boas jogadas de ataque e foi surpreendido pelo time de Roma aos 33, quando Parolo chutou forte de fora da área contra o gol napolitano. A bola desviou na zaga e saiu do alcance do goleiro Andujar.

O gol da Lazio fez o Napoli se perder na partida, falhando na tentativa de impedir as jogadas ofensivas da equipe da capital. Aos 45 minutos, Candreva aproveitou boa jogada e ampliou para a Lazio, aumentando a pressão sobre os anfitriões.

Na volta do intervalo, após uma sacudida do técnico Rafa Benítez, a equipe napolitana mostrou todo sua força e buscou o empate, com dois gols de Higuaín. Aos 31, o lance que definiria o destino do duelo. Maggio sofreu pênalti duvidoso de Lulic na entrada da área. Higuaín pegou a bola e assumiu a responsabilidade da cobrança. Mas o dia não era do argentino. Assim como na final da Copa do Mundo, quando perdeu gol feito na cara de Neuer, Higuaín voltou a desperdiçar uma oportunidade clara em um momento decisivo, mandando a bola por cima do gol de Marchetti.

O lance abalou o time inteiro do Napoli, que viu a Lazio fazer mais dois gols, com Onazi e Klose, e definir o placar em 4 a 2 no San Paolo.

GENOA PERDE E TENTA REVERTER PUNIÇÃO NA UEFA

Nos outros duelos da última rodada, a Fiorentina venceu em casa o Chievo por 3 a 0, com gols de Ilicic, Bernardeschi e Badelj. O resultado garantiu o 4º lugar e a consequente vaga direta na Liga Europa. O Genoa perdeu fora para o Sassuolo por 3 a 1, com gols de Domenico Berardi e Simone Zazá (2) para o time da casa. Pavoletti descontou para os visitantes.

O time de Gênova termina o Italiano com 59 pontos, em 6º lugar, o que garante a vaga da equipe na fase playoffs da Liga Europa. Mas o Genoa terá ainda que reverter uma decisão da Uefa. A entidade negou a licença necessária para disputar qualquer torneio organizado pela Uefa porque o time italiano não entregou a tempo todos os documentos necessários para obter a permissão. Punido provisoriamente, o clube vai recorrer para conseguir se habilitar para as competições europeias.

Caso não consiga reverter a punição, o Genoa terá de sofrer com a entrada da Sampdoria, seu arquirrival de cidade, que empatou neste domingo com o Parma por 2 a 2 e terminou a competição em 7º, com 56 pontos. Ainda pela última rodada, a Inter de Milão venceu o Empoli por 4 a 3, a Roma perdeu do Palermo por 2 a 1 e o Torino fez 5 a 0 no rebaixado Cesena. O também rebaixado Cagliari fez 4 a 3 na Udinese.