Napoli vence Bologna e assume terceira colocação

Com a boa vitória, o Napoli assumiu a terceira colocação com 24 pontos, apenas dois atrás da Lazio e cinco do líder Milan. O Bologna, por sua vez, permaneceu com 14 pontos, próximo da zona de rebaixamento.

Precisando da vitória para se aproximar do líderes, o Napoli logo abriu o placar aos três minutos, com Maggio. Em dia inspirado, Hamsik praticamente garantiu o triunfo ao ampliar aos 37 do primeiro tempo e aos três da etapa final.

O Bologna ainda ensaiou uma reação aos 23, quando Meggiorini descontou. Mas apenas cinco minutos depois, Cavani marcou e garantiu o triunfo do Napoli. Este foi o nono gol do atacante uruguaio no Italiano, que segue na artilharia ao lado do camaronês Samuel Eto''o, da Inter de Milão.