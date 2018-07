Napoli vence Bologna e coloca pressão no Milan na Itália

Sem o uruguaio Edinson Cavani, suspenso, o Napoli apostou em Giuseppe Mascara. E ele se saiu bem, abrindo o placar para a equipe aos 29 minutos do primeiro tempo. O segundo gol da equipe de Nápoles saiu ainda na primeira etapa. Aos 47 minutos, Marek Hamsik converteu pênalti sofrido por Lavezzi e definiu a vitória do Napoli.

Na luta por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa a Lazio venceu o Parma por 2 a 0, em casa, e assumiu a quarta colocação com 57 pontos. A equipe de Roma abriu o placar aos 23 minutos do primeiro tempo, com um gol do meia brasileiro Hernanes. O segundo gol do time saiu aos 32 minutos da segunda etapa e foi marcado por Sergio Floccari.

A Sampdoria se complicou na luta contra o rebaixamento no Campeonato Italiano. Em casa, a equipe perdeu para o Lecce por 2 a 1. David Di Michele e Ruben Olivera fizeram os gols da equipe visitante. Massimo Maccarone marcou para a Sampdoria, mas não evitou a derrota da equipe, que está na 16ª colocação, com 32 pontos, apenas um a mais do que a primeira equipe na zona de descenso.

Também neste domingo, o Bari empatou com o Catania por 1 a 1, assim como Cagliari e Brescia. Já o Palermo ficou no 2 a 2 com o Cesena.