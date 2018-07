Napoli vence Brescia e sobe para quinto lugar na Itália

Fora de casa, a Sampdoria se impôs diante do Cesena e venceu por 1 a 0, com um gol marcado por Pazzini aos 45 minutos do segundo tempo. O resultado deixou o time de Gênova em sexto lugar, com 14 pontos, enquanto o Cesena está na antepenúltima posição, com oito pontos.

Em boa fase, a Udinese completou a quinta partida sem derrota no Campeonato Italiano, com quatro vitórias consecutivas, ao derrotar o Bari, por 2 a 0, fora de casa. Os gols da vitória foram marcados por Sanchez, aos 16 minutos do primeiro tempo, e Isla, aos 25 minutos do segundo tempo. Agora, a Udinese está em oitavo lugar, com 13 pontos, enquanto o Bari é o lanterna, com apenas oito pontos.

O Cagliari deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Italiano ao derrotar o Bologna por 2 a 0, com gols no segundo tempo, marcados pelo brasileiro Nenê, aos 6 minutos, e por Nainggolan, aos 33 minutos. O Cagliari está na 13ª posição, com dez pontos, enquanto o Bologna ocupa o penúltimo lugar, com oito pontos.

Já o Parma empatou em casa com o Chievo Verona por 0 a 0. Com o resultado, o Parma está na 17ª colocação, com oito pontos. Já o Chievo ocupa a sétima posição, com 14 pontos.