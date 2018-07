Napoli vence Chelsea por 3 a 1

Cavani, aliás, foi a grande figura do jogo, uma vez que também deu os passes para as jogadas que terminaram nos gols de Lavezzi.

O espanhol Juan Mata, do Chelsea, abriu o marcador aos 27 minutos do primeiro tempo, após aproveitar um erro da defesa do Napoli.

Lavezzi empatou aos 38 minutos com um chute potente. Cavani colocou o clube italiano na frente ao final do primeiro tempo, aproveitando uma indecisão da defesa do time visitante.

(Por Brian Homewwod)