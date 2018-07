Napoli vence Chievo com 1.º gol de Higuaín no Italiano

VERONA - O Napoli conquistou neste sábado a sua segunda vitória no Campeonato Italiano. Com mais uma grande atuação do seu setor ofensivo, o time de Nápoles chegou aos seis pontos em duas rodadas no torneio nacional ao derrotar o Chievo Verona por 4 a 2, fora de casa, com destaque para o gol marcado pelo atacante Gonzalo Higuaín.

Principal reforço do Napoli para a temporada 2013/2014 do futebol europeu, o argentino, que veio do Real Madrid, marcou o último dos quatro gols do time na partida, aos 25 minutos do segundo tempo. O gol do argentino foi o sétimo do Napoli em duas partidas do Campeonato Italiano, sendo o primeiro de Higuaín.

Neste sábado, mesmo atuando como visitante, o Napoli abriu o placar aos 13 minutos do primeiro tempo com Hamsik. E o segundo gol do time foi marcado por Callejon, aos 28 minutos. Paloschi, aos 24 e 40 minutos, empatou o duelo duas vezes para o Chievo. O Napoli definiu a sua segunda vitória no Campeonato Italiano com os gols de Hamsik, aos 19, e Higuain, aos 25 minutos segundo tempo.