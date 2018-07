Napoli vence com dois gols do polonês Milik e assume a liderança do Italiano

O Napoli fechou o sábado na liderança do Campeonato Italiano. No Estádio San Paolo, em Nápoles, o time aproveitou o fator casa e superou o Bologna por 3 a 1, com dois gols do atacante polonês Arkadiusz Milik, contratado para compensar a perda do argentino Gonzalo Higuaín, negociado com a Juventus em uma transação milionária.

Com a vitória em casa, pela quarta rodada, o Napoli chegou aos dez pontos, com um a mais do que a Juventus, que venceu os seus três primeiros jogos na competição e atuará neste domingo, em clássico contra a Inter de Milão. Já o Bologna soma seis pontos, em nono lugar no Italiano.

O Napoli abriu o placar da partida logo aos 14 minutos do primeiro tempo, com um gol de cabeça de José Callejón, após cruzamento de Insigne. Foi o quinto gol do atacante espanhol no Campeonato Italiano, o que o deixa isolado na condição de artilheiro da competição.

O time, porém, levou um susto no começo da etapa final, aos 11 minutos, quando Simone Verdi acertou um chute de muito longe, empatando o jogo. O Napoli, porém, voltou a ficar em vantagem aos 23, com Milik. O polonês recebeu lançamento de Hamsik e tocou por cima do goleiro Da Costa.

Dez minutos depois, Milik voltou a aparecer. Dessa vez, ele marcou com um chute forte e rasteiro de fora da área, definindo a vitória por 3 a 1 do Napoli e chegando ao seu quarto gol no Italiano.

No outro jogo deste sábado, a Lazio venceu o Pescara por 3 a 0, em casa, e chegou aos sete pontos, em quarto lugar - o adversário é o 12º colocado, com quatro. O time visitante perdeu a chance de abrir vantagem no primeiro tempo ao desperdiçar pênalti com Ledian Memushaj.

A Lazio, então, definiu a sua vitória em um período de menos de dez minutos. Sergej Milinkovic-Savic marcou aos 22, Stefan Radu ampliou aos 27 e Ciro Immobile fechou o placar aos 31 minutos para o time de Roma.