Napoli vence e assume liderança provisória na Itália

GÊNOVA - O Napoli assumiu a liderança provisória do Campeonato Italiano na partida de abertura da sexta rodada da competição. Neste sábado, a equipe manteve a sua invencibilidade no torneio nacional ao derrotar o Genoa por 2 a 0, em duelo disputado no Estádio Luigi Ferraris.

Com a vitória, o Napoli se recuperou do empate com o Sassuolo e chegou aos 16 pontos, na primeira colocação. Agora, no domingo, o time vai torcer contra a Roma, que soma 15, e vai enfrentar o Bologna, e também contra Inter de Milão e Juventus, ambos com 13, que encaram Cagliari e Torino, respectivamente. Já o Genoa está apenas em 15º lugar, com cinco pontos.

Neste sábado, o Napoli definiu a sua vitória diante do Genoa, do brasileiro Matuzalém, logo no primeiro tempo. O macedônio Goran Pandev abriu o placar da partida aos 14 minutos após jogada e passe de Lorenzo Insigni. O segundo gol, também de Pandev, saiu aos 25 minutos depois de uma jogada individual do macedônio.

Embalado pela boa campanha no Campeonato Italiano, o Napoli volta a entrar em campo na próxima terça-feira, quando vai enfrentar o Arsenal, fora de casa, pela segunda rodada do Grupo F da Liga dos Campeões da Europa. Na estreia, o time venceu o Borussia Dortmund por 2 a 1.