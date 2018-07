Napoli vence e decide Copa da Itália com a Juventus O Napoli conquistou vaga na final da Copa da Itália nesta quarta-feira ao vencer o Siena por 2 a 0, diante de sua torcida, no Estádio San Paolo. Com o resultado, o time da casa reverteu a derrota sofrida no jogo de ida, por 2 a 1. O adversário do Napoli na decisão será a Juventus, que eliminou o Milan na terça-feira.