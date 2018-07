Napoli vence e se iguala ao Milan

Os gols de Giuseppe Mascara e Marek Hamsik, o segundo de pênalti, deram ao Napoli uma vitória confortável que o deixou com 65 pontos em 32 jogos. O Milan joga mais tarde contra a Fiorentina fora de casa.

O atual campeão Inter de Milão está dois pontos abaixo depois de vencer o Chievo Verona por 2 x 0 no sábado.

A Lazio está em quarto lugar, na zona de classificação para a Liga dos Campeões, com uma vitória por 2 x 0 sobre o Parma em casa, passando a Udinese que perdeu por 2 x 1 para a Roma no sábado.

Também no domingo, Luca Toni marcou no final para dar à Juventus a vitória por 3 x 2 sobre o Genoa, clube no qual esteve na primeira metade da temporada.