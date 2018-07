Napoli vence em casa e se aproxima de Lazio e Roma por vaga na Liga dos Campeões

Com 56 pontos na quarta colocação, o Napoli deixou a Sampdoria para trás - em quinto, com 50 - e está mais perto das duas equipes de Roma, que ocupam a faixa de classificação à principal competição de clubes do continente. A Lazio é a segunda colocada, com 59 pontos, um a mais que a Roma. A líder Juventus, que perdeu neste domingo, está na liderança, e muito próxima do tetra nacional, com 73 pontos.

Em campo, o Napoli mostrou desde o início a sua força ofensiva, mas levou um susto logo aos 12 minutos, quando o zagueiro espanhol Albiol fez um gol contra e deixou a Sampdoria na frente. Mesmo em desvantagem, o time da casa era superior e conseguiu a virada em um intervalo de apenas três minutos. Aos 31, Gabbiadini chutou fraco e prensado com a zaga, mas o goleiro Viviano levou um "frango" ao deixar a bola passar por entre suas pernas. E, aos 34, o centroavante argentino Higuaín marcou após tabela na entrada da área com Gabbiadini.

Para a segunda etapa, era esperada uma reação da Sampdoria. No entanto, Insigne tratou de dar mais tranquilidade ao Napoli ao marcar um belo gol, logo aos dois minutos. Com 3 a 1 no placar, o time da casa pôde se poupar e fez o quarto em uma cobrança de pênalti de Higuaín, aos 36. O time de Gênova descontou com o colombiano Muriel, aos 44, mas a vitória napolitana já estava sacramentada.

Em outro jogo deste domingo, a Fiorentina foi surpreendida em casa pelo Cagliari, que luta contra o rebaixamento. O time da Sardenha não se intimidou por jogar em Florença e venceu por 3 a 1 - dois gols de Duje Cop e um do brasileiro Diego Farias; Gilardino fez para os mandantes.

Com a derrota, a Fiorentina perdeu a chance de ultrapassar a Sampdoria. Permanece na sexta colocação, com 49 pontos, mas agora tem Genoa e Torino a perseguindo com 47. O Cagliari, com 24 pontos, subiu para a 18.ª posição, mas ainda dentro da zona de rebaixamento e distante da Atalanta, a primeira fora da área da degola, que tem 31.