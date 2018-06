Napoli vence fora de casa, afunda o lanterna e garante topo isolado na Itália

No jogo entre "Davi e Golias" desta 23ª rodada do Campeonato Italiano, o Napoli venceu o Benevento por 2 a 0, fora de casa, neste domingo, e se garantiu na liderança isolada da competição ao chegar aos 60 pontos na tabela de classificação.

O resultado também afundou um pouco mais o pequeno Benevento, que soma apenas sete pontos e já havia entrado em campo com uma incrível desvantagem de 50 em relação ao time napolitano nesta última partida do dia na Série A nacional.

Mesmo assim, o Napoli entrou em campo pressionado, pois horas mais cedo a Juventus massacrou o Sassuolo por 7 a 0, em Turim, e assumiu provisoriamente a ponta da competição. Entretanto, a equipe visitante fez valer o seu favoritismo com certa tranquilidade neste domingo e garantiu o seu triunfo com gols do belga Dries Mertens e do eslovaco Marek Hamsik para ficar novamente no topo da tabela.

Depois desta nova vitória no Italiano, o Napoli voltará a jogar pela competição no próximo sábado, quando receberá a Lazio no estádio San Paolo. Um dia antes, a Juventus abrirá a 24ª rodada em partida contra a Fiorentina, em Florença.

Já o Benevento atuará no próximo domingo contra a Roma, na capital italiana, com a esperança de voltar a somar pontos e seguir sonhando com o "milagre" de escapar do rebaixamento - a diferença para o primeiro time fora da zona de descenso, o Crotone, é de 13 pontos.

Na partida deste domingo, o Benevento chegou a criar as primeiras melhores chances ofensivas, mas o Napoli logo tomou conta do duelo e abriu o placar aos 24 minutos, quando Mertens recebeu passe pelo lado direito da área, se livrou da marcação de um defensor e tocou com categoria por cima do goleiro Puggioni para fazer 1 a 0.

Na etapa final, logo no segundo minuto, o Napoli ampliou para 2 a 0. Após ser acionado pelo lado direito da área, Callejón cruzou e Hamsik recebeu no segundo pau, nas costas dos zagueiros, e finalizou de primeira para as redes.

O Benevento chegou a ter um pênalti assinalado pelo juiz no segundo tempo, mas depois a marcação foi invalidada por meio do árbitro de vídeo, que concluiu que não houve falta no lance, freando a empolgação dos torcedores do time da casa. E o Napoli assim caminhou tranquilo rumo à 19ª vitória em 23 jogos neste Campeonato Italiano.