Napoli vence Genoa e encosta nos líderes do Italiano

Com a importante vitória fora de casa, o time napolitano chegou aos mesmos 30 pontos da Lazio, que enfrenta a Juventus neste domingo, em Turim. O líder Milan, com 33, também joga fora de casa, contra o Bologna. O Genoa, por sua vez, segue com 21, brigando pelas posições intermediárias.

Mesmo jogando fora de casa, o Napoli começou pressionando e criou boas chances até Hamsik fazer o gol da vitória aos 25 do primeiro tempo, de cabeça. O Genoa reagiu e foi superior na etapa final, mas não conseguiu chegar ao empate mesmo depois da expulsão de Pazienza nos últimos minutos.