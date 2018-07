Napoli vence Inter e volta a zona da Liga Europa

O resultado também confirma a boa fase do Napoli, que chegou à quinta partida consecutiva sem derrota na competição, além de estar bem na Liga dos Campeões da Europa, na qual venceu o Chelsea por 3 a 1 no jogo de ida das oitavas de final. Na próxima rodada do Italiano a equipe enfrenta o Parma, fora de casa, no domingo.

Já a Inter vive situação inversa. O time de Milão chegou ao seu oitavo jogo consecutivo sem vitória, é apenas o sétimo colocado no campeonato nacional, com 36 pontos, e tem situação complicada na Liga dos Campeões, após perder por 1 a 0 na partida de ida contra o Olympique de Marselha. A pressão sobre o técnico Claudio Ranieri pode se tornar insustentável se não conseguir um triunfo diante do Catania, no próximo final de semana.

Neste domingo, o gol da vitória do Napoli saiu aos 13 minutos. Blerim Dzemaili fez boa tabela com Cavani no meio de campo, passou por um marcador e rolou para Lavezzi. O atacante argentino tocou de chapa, cruzado, sem chance para o goleiro Julio Cesar.

OUTROS RESULTADOS - Ainda neste domingo, a Lazio conseguiu um importante resultado ao bater a Fiorentina por 1 a 0, em casa. Com o gol marcado pelo alemão Miroslav Klose, a equipe romana subiu para os 45 pontos, na quarta colocação, e segue na cola da Udinese na briga por uma vaga na Liga dos Campeões. Já a Fiorentina vive péssima fase e é a 15.ª colocada, com 28 pontos.

A Udinese também entrou em campo no domingo e conseguiu uma vitória por 3 a 1 diante do Bologna, mesmo atuando fora de casa. Di Natale marcou, de pênalti, um dos gols da equipe e chegou aos 18 na artilharia da competição. O time de Údine segue na terceira colocação, com 45 pontos, levando vantagem sobre a Lazio no saldo de gols. Já o Bologna está logo atrás da Fiorentina, na 16.ª posição.