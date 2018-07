Napoli vence lanterna fora e assume liderança provisória do Italiano

O Napoli assumiu a liderança provisória do Campeonato Italiano, no início da rodada deste domingo, ao vencer o lanterna Hellas Verona por 2 a 0, fora de casa. Com o triunfo, o Napoli ampliou sua série invicta para 12 jogos na competição - só perdeu na rodada de abertura.

O time chegou aos 28 pontos e passou a ocupar a primeira colocação, que pode ser roubada pela Fiorentina ou pela Inter de Milão ainda neste domingo. Ambos somam 27. A equipe de Florença enfrenta o Empoli em casa, enquanto a Inter vai pegar o Frosinone, diante de sua torcida. Já o Hellas Verona segue com apenas seis pontos, na última colocação.

Jogando contra o lanterna, o Napoli entrou em campo como franco favorito. Mas teve dificuldade para confirmar no placar as expectativas da torcida. Não foi por falta de tentativa. No primeiro tempo, Insigne teve boas chances, mas pararam nas boas defesas do goleiro Rafael, com passagens por Santos e São Bento.

A bola só entrou depois do intervalo. Hamsik acertou passe preciso para Insigne finalizar para as redes, aos 22. Cinco minutos depois, os mesmos nomes participaram do segundo gol. Hamsik acionou Insigne, que entregou o gol para Higuaín anotar seu 10º gol no campeonato. Tornou-se, assim, o artilheiro da competição, superando o brasileiro Eder, da Sampdoria, com nove.

A rodada do Italiano conta com mais sete jogos neste domingo: Atalanta x Torino, Carpi x Chievo Verona, Fiorentina x Empoli, Genoa x Sassuolo, Lazio x Palermo, Udinese x Sampdoria e Inter x Frosinone.