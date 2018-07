Napoli vence lanterna Pescara e mantém boa fase

O time napolitano alcançou os 69 pontos com a vitória, oito atrás da Juventus, que ainda atua na rodada. Na próxima rodada, seu adversário será a Inter de Milão, domingo que vem, em casa. Já o Pescara é o lanterna, com 22 pontos, e terá pela frente o Genoa, também no domingo.

Mesmo fora de casa, o Napoli foi para cima no início do segundo tempo e abriu o placar logo no primeiro minuto, com Inler, aproveitando sobra de fora da área. Aos 13, foi a vez de Pandev deixar sua marca. A vitória foi definida aos 37, quando Dzemaili fez o terceiro e selou o placar.

OUTROS JOGOS

Ainda neste sábado, a Udinese bateu o Cagliari, fora de casa, e subiu para 54 pontos, ultrapassando a Inter de Milão na quinta colocação e entrando na zona de classificação para a Liga Europa. Pereyra, aos 11 minutos da etapa final, fez o único gol da vitória por 1 a 0. No outro jogo da rodada, Atalanta e Bologna ficaram no empate por 1 a 1 em Bergamo.