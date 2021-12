Napoli vence Leicester, evita vexame e vai à repescagem na Liga Europa

O Napoli reagiu e venceu o Leicester, nesta quinta-feira, por 3 a 2, no estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, mas vai ter de disputar a repescagem na Liga Europa, diante de um terceiro colocado que virá da Liga dos Campeões. O adversário será revelado na segunda-feira, após sorteio. Os napolitanos terminaram com dez pontos, no Grupo C, assim como o Spartak Moscou, que acabou em primeiro por ter vencido os dois confrontos diretos.

O Napoli deu a impressão de que iria obter uma vitória tranquila depois que Ounas e Elmas marcaram 2 a 0, em apenas 24 minutos, mas a equipe inglesa reagiu em empatou com Evans e Dewsbury-Hall ainda na etapa inicial.

Elmas, aos oito minutos da etapa final, garantiu a vitória do time italiano, que terminou a partida pressionado. Após o apito final, os atletas festejaram bastante o resultado, pois uma eliminação em casa poderia gerar enorme desconforto para o restante da temporada.

No outro duelo da chave, o Spartak Moscou obteve a classificação para as oitavas de final, ao bater o Legia Warszawa, na Polônia, por 1 a 0, gol marcado por Bakaev, aos 17 minutos do primeiro tempo.

No Grupo D, o Eintracht Frankfurt ficou em primeiro lugar, ao empatar, por 1 a 1, com o Fenerbahce (seis), na Turquia, e alcançar os 12 pontos. O Olympiacos perdeu na Dinamarca para o Royal Antwerp, por 1 a 0, terminou na vice-liderança com nove pontos, e vai para a repescagem.

Já dois times franceses disputaram a última rodada classificados para as oitavas da Liga Europa. No Grupo A, o Lyon só empatou em casa com o Rangers, por 1 a 1, e somou 16 pontos, contra apenas oito dos escoceses, que vão enfrentar um rival vindo da Liga dos Campeões. Na outra partida da chave, o Sparta Praga (sete pontos) bateu, por 2 a 0, o Broendby (dois).

No Grupo B, o Monaco (12 pontos) também empatou, por 1 a 1, fora de casa, com o austríaco Sturm Graz (dois), enquanto a Real Sociedad (nove) derrotou, por 3 a 0, o PSV Eindhoven (oito) e também vai para a repescagem.