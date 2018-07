Napoli vence o Cesena e segue sonhando com vaga na Liga dos Campeões da Europa

Na Itália, o segundo colocado vai direto para a fase de grupos da Liga dos Campeões e o terceiro tem de jogar um playoff antes desta etapa. Agora com 63 pontos, o Napoli segue na quarta posição - já garantido, ao menos, com uma vaga na Liga Europa - e está três pontos atrás da Lazio, em terceiro, e quatro da Roma, a vice-líder. A Juventus, tetracampeã por antecipação, tem 83 pontos.

A próxima rodada poderá decidir muita coisa, já que haverá duelos entre os quatro primeiros colocados. No sábado, o Napoli encara a Juventus, em Turim, e na segunda-feira acontecerá o clássico romano entre Lazio e Roma, no estádio Olímpico. Para ir à Liga dos Campeões, o time napolitano só depende de suas forças, já que na última rodada jogará em casa contra a Lazio e tem a vantagem no primeiro critério de desempate, que é o confronto direto.

Em campo, o Napoli mostrou certo desespero para vencer o já rebaixado Cesena. A afobação era tanta que saiu perdendo - gol de Defrel, aos 15 minutos -, virou em um intervalo de apenas dois minutos - Mertens, aos 19, e Gabbiadini, aos 21 -, mas sofreu o empate aos 46 novamente com Defrel. Só no segundo tempo, com mais calma, fez o gol da vitória com Mertens, após tabela com Hamsik, aos 12 minutos.

No outro jogo desta segunda-feira, a Fiorentina não teve trabalho para derrotar o lanterna e também já rebaixado Parma por 3 a 0, no estádio Artemio Franchi, em Florença. Com os gols de Gonzalo Rodríguez, Alberto Gilardino e Mohamed Salah, a equipe chegou aos 58 pontos, reassumiu a quinta colocação e está muito perto da classificação à próxima edição da Liga Europa. Na atual, assim como o Napoli, foi eliminada na última quinta nas semifinais pelo Sevilla.