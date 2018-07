Napoli vence o Genoa e retoma terceiro lugar do Italiano

Vice-artilheiro do Italiano, Higuaín marcou duas vezes e chegou aos 12 gols no torneio, ficando atrás apenas do compatriota Carlito Tevez (13). O atacante abriu o placar aos 7 minutos, aproveitando, impedindo, um rebote do goleiro Perin. Iago Falqué empatou para o Genoa, já no começo do segundo tempo, mas aos 30 Higuaín fez mais um, de pênalti.

Com o resultado, o Napoli foi a 36 pontos, no terceiro lugar, pulando na frente de Lazio e Sampdoria, que têm 34 pontos cada. A Fiorentina soma 31, enquanto o Genoa estacionou nos 28. A equipe de Gênova não vence desde 7 de dezembro.

UDINESE VENCE - Em Empoli, mais cedo, a Udinese ganhou dos donos da casa por 2 a 1 e foi aos 27 pontos, recuperando-se no Italiano. Desde o fim de setembro, haviam sido só outras duas vitórias (uma em outubro, outra em dezembro). O veterano Di Natale, de 37 anos, abriu o placar depois de assistência do brasileiro Allan e chegou a 202 gols na história do torneio. Com mais três, iguala Roberto Baggio para ser o sexto maior artilheiro do Italiano.