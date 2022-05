Napoli vence, rebaixa Genoa e se aproxima da 3ª colocação do Campeonato Italiano

O Napoli voltou a vencer neste domingo em confronto com o Genoa e, sem chances de título, se aproxima da terceira colocação no Campeonato Italiano. O jogo da 37ª rodada teve um começo difícil para o time mandante no estádio Diego Armando Maradona, mas terminou com vitória por 3 a 0, resultado que rebaixa o Genoa para a segunda divisão.

Com 76 pontos, o Napoli não pode mais ser alcançado pela Juventus e se garante ao menos em terceiro. Caso a Internazionale não vença nas duas últimas partidas, o time de Luciano Spalletti ainda terá chances de assumir a vice-liderança. Já o Genoa tem 28 pontos, em 19º, e não consegue mais ultrapassar o Salernitana (primeiro time fora do Z3) nos critérios de desempate.

O Genoa começou o jogo bem melhor que o Napoli e quase abriu o placar logo nas primeiras movimentações. Yeboah carimbou o travessão de Ospina. O time de Luciano Spalletti demorou para acordar na partida e se encontrar em campo.

A virada de chave do Napoli veio após uma pausa para hidratação. O time voltou com outra postura e chegou com perigo pela primeira vez em finalização colocada de Insigne, após tabela com Mertens.

O jogo seguiu melhorando muito para o Napoli. Aos 32 minutos, o artilheiro Victor Osimhen subiu entre dois marcadores para cabecear e fazer 1 a 0 para o time de Nápoles. O time da casa seguiu mais no ataque até o fim do primeiro tempo. Nos acréscimos, o Napoli pediu um pênalti por toque na mão do Genoa, que não foi marcado.

O Genoa teve mais uma grande oportunidade de marcar no segundo tempo. Portanova recebeu ótima bola enfiada e saiu cara a cara com Ospina. O goleiro conseguiu fazer grande defesa com o pé.

Aos 18 minutos, a arbitragem marcou pênalti para o Napoli. Após errar a primeira tentativa, a cobrança precisou ser repetida. Insigne acertou a segunda tentativa e fez 2 a 0. Com o Genoa tentando uma salvação, o Napoli achou brecha para fazer o terceiro. Lobotka arrancou com muito espaço, arriscou no cantinho da entrada da área e fez 3 a 0 aos 36 minutos.

O Napoli fecha sua campanha no Italiano em confronto diante do Spezia, enquanto o Genoa receberá o Bologna na próxima rodada.

OUTROS JOGOS

Na manhã deste domingo, o Sassuolo visitou o Bologna e venceu sem dificuldades pelo placar de 3 a 1. Scamacca, duas vezes, e Berardi marcaram os gols do Sassuolo. Orsolini descontou nos acréscimos. O Sassuolo é o 11º colocado, com 50 pontos, e o Bologna está em 13º, com 43. ,