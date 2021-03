Napoli vence Roma, e Mertens chega a 100 gols no Campeonato Italiano

Maior artilheiro da história do Napoli - deixando para trás o lendário craque argentino Diego Maradona e o meia eslovaco Marek Hamsik -, o atacante belga Dries Mertens obteve uma marca centenária neste domingo. Com seus dois gols na vitória do time napolitano contra a Roma por 2 a 0, no estádio Olímpico, em Roma, pela 28.ª rodada, o jogador chegou aos 100 na carreira em jogos pelo Campeonato Italiano.

Em grande fase na competição, recuperado das eliminações na Liga Europa e na Copa da Itália, o Napoli segue firma na luta por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. Agora com 53 pontos, o time comandado pelo técnico Gennaro Gattuso está na quinta posição, muito perto de Atalanta (quarta colocada) e Juventus (terceira) - ambas com 55. A Roma caiu para o sexto lugar, com 50. Os quatro primeiros se classificam à competição continental.

Para melhorar ainda mais a situação, o Napoli tem um jogo a menos, que é justamente um confronto direto com a Juventus, em Turim, no próximo dia 7. O duelo é adiado da terceira rodada do campeonato - na época, o time napolitano tinha casos de covid-19 no elenco e não pode viajar, por ordens das autoridades de saúde italianas, para enfrentar o time de Cristiano Ronaldo.

Em campo, o Napoli mostrou superioridade no jogo. Bem postado defensivamente, o time napolitano recuperava rapidamente a bola nas jogadas de ataque da Roma e surpreendia a rival em contra-ataques rápidos. Assim saiu o segundo gol, aos 34 minutos, mas antes, aos 27, Mertens abriu o placar em uma bela cobrança de falta da entrada da área.

Com a paralisação dos campeonatos nacionais na Europa para a Data Fifa de março, que terá jogos das seleções pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, o Napoli só voltará a jogar no começo de abril. No dia 3 receberá o lanterna Crotone no estádio Diego Maradona, em Nápoles. A Roma buscará a reabilitação contra o Sassuolo, fora de casa.