Napoli vence Sampdoria e diminui diferença para vice-líder Roma

O belga abriu o marcador para o time da casa aos 8 minutos do segundo tempo, completando de primeira um cruzamento de Gonzalo Higuain, justamente no momento em que a Sampdoria estava melhor em campo.

Manolo Gabbiadini acertou o travessão na melhor chance dos visitantes para empatar a partida, mas Mertens garantiu a vitória em uma cobrança de falta aos 17 minutos.

A vitória levou o terceiro colocado Napoli aos 39 pontos em 19 jogos, dois pontos atrás da Roma, que perdeu por 3 x 0 para a líder Juventus, no domingo.

Nos últimos seis jogos, o Napoli, do técnico Rafael Benítez, perdeu por 3 x 0 para a Juve e por 1 x 0, em casa, para o Parma; venceu Lazio e Inter de Milão e empatou por 3 x 3 com Udinese e por 1 x 1 com o Cagliari.

Essa foi a primeira derrota em seis jogos da Sampdoria desde que Sinisa Mihajlovic assumiu como técnico.

(Reportagem de Brian Homewood)