Napoli vence Udinese com gol de Higuaín e mantém perseguição à ponta do Italiano Com um gol do atacante argentino Gonzalo Higuaín, o Napoli venceu a Udinese por 1 a 0, neste domingo, no estádio San Paolo, em partida válida pela 12.ª rodada, e manteve viva a briga pela liderança do Campeonato Italiano.