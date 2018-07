Napoli vira jogo incrível, vence por 5 a 3 e segue em 2º no Italiano

TURIM - O Napoli conseguiu uma vitória para ganhar moral neste sábado, no fechamento da 30.ª rodada do Campeonato Italiano. Ficou na frente em dois momentos do jogo, levou a virada a 12 minutos do fim, mas em seguida conseguiu voltar à liderança do placar, vencendo o Torino por 5 a 3, em Turim.

Com esse resultado, nada muda na parte de cima da tabela, uma vez que os três primeiros colocados venceram neste sábado. A Juventus lidera com 68 pontos, tendo nove de vantagem sobre o Napoli. O Milan aparece em terceiro, com 57, e também sonha com o título. A quarta colocada, a Fiorentina, está bem atrás, com 51.

Dzemaili abriu o placar, mas o brasileiro Barreto empatou. O suíço voltou a balançar as redes no começo do segundo tempo, e aí o Torino virou, com o também brasileiro Jonathas, de pênalti, e Meggiorini. O Napoli não desistiu e foi buscar a virada nos 10 minutos finais, com mais um de Dzemaili (o terceiro dele) e dois de Cavani.