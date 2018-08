Napoli vira sobre a Lazio e estreia com vitória no Campeonato Italiano

O Napoli estreou com o pé direito no Campeonato Italiano. Vice-campeã da competição na temporada passada, a equipe de Nápoles derrotou a Lazio de virada, por 2 a 1, neste sábado, na casa do rival, o Estádio Olímpico de Roma.

Artilheiro do último Campeonato Italiano ao lado do argentino Mauro Icardi, Ciro Immobile abriu o placar para a Lazio com um golaço. O time de Roma, no entanto, não conseguiu sustentar a vantagem e levou a virada.

O gol de empate do Napoli foi marcado pelo polonês Milik, no final da primeira etapa, e o da virada que consumou o triunfo na capital italiana saiu dos pés do atacante Insigne, na etapa final.

A rodada, que teve a estreia de Cristiano Ronaldo pela Juventus na vitória da equipe de Turim por 3 a 2 sobre o Chievo, continua neste domingo, com destaque para a partida entre Torino e Roma, e será encerrada na segunda-feira, com o duelo entre Atalanta e Frosinone.

Na próxima rodada, a segunda da competição, o Napoli recebe o Milan, no Estádio San Paolo, em duelo no sábado, às 15h30 (de Brasília). A Lazio visita a atual campeã Juventus, em Turim.